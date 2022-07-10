2022/07/10 | 01:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الجحيشي : الاطار التنسيقي فضل المشورة من خامنئي على السيستاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: OpS5YInU7tk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاظم الجحيشي : الاطار التنسيقي فضل المشورة من خامنئي على السيستاني) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاظم الجحيشي : الاطار التنسيقي فضل المشورة من خامنئي على السيستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).