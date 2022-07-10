2022/07/10 | 02:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة أديبة تنتقم من توني بمقلب غير متوقع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xJCkz_uEd2g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة أديبة تنتقم من توني بمقلب غير متوقع) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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