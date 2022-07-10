2022/07/10 | 03:40 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين السعبري يتعهد بإنهاء الفساد، وهيفاء الحسيني ترد : مضت 6 أشهر من عمر البرلمان ولم تنجزوا شيئاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين السعبري يتعهد بإنهاء الفساد، وهيفاء الحسيني ترد : مضت 6 أشهر من عمر البرلمان ولم تنجزوا شيئاً) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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