تظاهرة أمام البيت الأبيض دفاعا عن الحق في الإجهاض

2022/07/10 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر نحو ألف شخص السبت أمام البيت الأبيض، لمطالبة الرئيس الأميركي، جو بايدن بالدفاع بصلابة أكبر عن الحق في الإجهاض.

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