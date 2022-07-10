جو بايدن يوضح: لماذا سأزور السعودية

2022/07/10 | 04:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للرأي كتبه الرئيس الأميركي، جو بايدن والذي شرح فيه أسباب رحلته للسعودية.

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