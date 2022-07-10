2022/07/10 | 05:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ ترجمة: محمود الصباغ لقد رأينا، مؤخراً، صوراً كثيرةً لنساءٍ وفتيات، كباراً وصغاراً ، يشاركن في الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.



شارك الكثير من الأشخاص بمن فيهم أنا* [ الحديث هنا لإيمان خالق] هذه الصور عبر الإنترنت والتحدث عنها مع الأصدقاء والعائلة، بوحي من المقاومة الباسلة لشعبنا،.



لكني قرأت مؤخراً تعليقاً يشير إلى أن هذه مرحلة جديدة في النضال الفلسطيني، وكأن النساء الآن قد ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرأة الفلسطينية العمود الفقري للمقاومة - محمود الصباغ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرأة الفلسطينية العمود الفقري للمقاومة - محمود الصباغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).