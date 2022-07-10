القوات الروسية تضع عينها على مدينة استعادتها كييف في 2014

2022/07/10 | 05:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحضر أوكرانيا لهجوم القوات الروسية على مدينة "سلوفيانسك" في منطقة دونيتسك، والتي استعادتها كييف بعد 2014.

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