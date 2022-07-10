2022/07/10 | 06:00 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاة عيد الأضحى المبارك في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ycztj8TOuSM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاة عيد الأضحى المبارك في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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