2022/07/10 | 06:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ycztj8TOuSM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صلاة عيد الأضحى المبارك في كربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صلاة عيد الأضحى المبارك في كربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).