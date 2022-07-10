بلينكن في اليابان الاثنين لتقديم التعازي بمقتل آبي

2022/07/10 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن اليابان الاثنين لتقديم التعازي في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، على ما أعلنت الخارجية الأميركية.

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