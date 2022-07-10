السعودية.. اعفاء مسؤولين لقصور أدائهما خلال الحج

2022/07/10 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قرارا بإعفاء مسؤولين اثنين وذلك "لقصور" أدائهما خلال موسم الحج.

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