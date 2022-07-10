السعودية.. إقالات جديدة لمسؤولين في

2022/07/10 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، الأحد، عدة قرارات تتعلق بإقالات وتعيينات جديدة لمسؤولين في "إعلام" الحرمين.

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