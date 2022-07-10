2022/07/10 | 07:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل المنتخب السعودي هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه، وحملت الهدية قميص الأخضر للسيدات، مُوقّع عليه من قِبل اللاعبات، خلال عطلة عيد الأضحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قميص تاريخي.. المنتخب السعودي يُرسل هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قميص تاريخي.. المنتخب السعودي يُرسل هدية إلى الأسطورة البرازيلية بيليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).