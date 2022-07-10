أبعاد ظاهرة الحجاب والنقاب - سيد القمني

2022/07/10 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني انتكاسة المسلمين إلى الوثنية: التشخيص قبل الإصلاحالفصل الثامنأبعاد ظاهرة الحجاب والنقاب(١-;-) البُعد التاريخيسبق لي معالجة موضوع الحجاب من على أرض المقدس والمأثور الإسلامي، من وثائقه المعتمدة وتاريخه العقدي في صحيفة القاهرة تحت عنوان: «مكانة الحجاب بين فضائل العرب»، وأعدت نشره في كتابي «الحجاب وقمة اﻟ-;- ١-;-٧-;-».



ولأن الفارق بين الحجاب والنقاب هو فارق في الدرجة و ......





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