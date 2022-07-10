2022/07/10 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_اليوناني أقيم في مقر اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بأثينا يوم 8 تموزيوليو2022 لقاء رباعي للحزب الشيوعي اليوناني والحزب الشيوعي لعمال إسبانيا، والحزب الشيوعي المكسيكي والحزب الشيوعي التركي.أدناه نقدم الكلمة الاستهلالية للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني: الرفاق الأعزاء،يسعدنا دائماً استقبال ممثلي أحزاب شيوعية شقيقة في مقر اللجنة المركزية للحزب ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكلمة الاستهلالية، لذيميتريس كوتسوباس للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في لقاء اﻷحزاب الرباعي يوم 872022 - الحزب الشيوعي اليوناني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكلمة الاستهلالية، لذيميتريس كوتسوباس للأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني في لقاء اﻷحزاب الرباعي يوم 872022 - الحزب الشيوعي اليوناني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).