للأنظمة العربية الديكتاتورية بنية فكرية - الفضل شلق

2022/07/10 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق “كَنَاطِحٍ صَخرَةً يَوْماً ليوهنهافَلَمْ يَضِرْها وَأوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ”صدر “بيان الى الأمة” عن المؤتمر القومي العربي الحادي والثلاثين، المنعقد في بيروت بين 23 و 24 حزيران/ يوليو 2022.



ينم البيان عن رؤية فكرية تمثّل السلطة في الوطن العربي، ولا تعبّر عن شعوب ومجتمعات هذه الأمة.



يخاطب هذا البيان الأنظمة العربية بما تسمح به هي لا بما تحتاجه مجتمعاتها.يؤكد البيان “تصوّ ......





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