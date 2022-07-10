بالفيديو:حشود المؤمنين تقيم صلاة عيد الاضحى بين الحرمين وخطيبها يحذر من حرب مخملية واعلامية ضد الشباب

2022/07/10 | 07:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مئات الالاف من المؤمنين في صلاة

عيد الاضحى المبارك التي اعلنت عنها

العتبتين المقدستين بإمامة الشيخ حبيب

الكاظمي.

وغصت باحتي حرمي الإمام الحسين واخيه

أبي الفضل العباس (عليهما السلام)

ومنطقة بين ال

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