أمير سعودي يرد على مقال كتبه بايدن عن سبب زيارة السعودية

2022/07/10 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على مقال الرأي الذي كتبه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعنوان "لماذا سأذهب إلى السعودية؟".

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