تركيا.. إصابة أكثر من 5 آلاف جزار بجروح بسبب

2022/07/10 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أكثر من 5 آلاف جزار بجروح خلال موسم الأضاحي في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ديميرورين".

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