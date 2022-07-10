بايدن: زيارتي للسعودية ضرورية لمواجهة روسيا والصين

2022/07/10 | 08:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن زيارته المقبلة إلى السعودية والتعاون مع المملكة مهمة لمواجهة روسيا والتغلب في المنافسة مع الصين وتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح بايدن في مقال كتبه قبل جولته المنتظرة إلى الشرق الأوسط، ونشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أن من بين أمور أخرى، أن السلطات السعودية تعمل مع الإدارة […]

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