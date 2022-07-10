الفلفل الحار طعم يحرق اللسان وفوائد مذهلة للجسم

2022/07/10 | 08:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت تحديات تناول الفلفل الحار على “تيك توك” الكثير من التساؤلات حول الأذى الذي قد يتسبب به تناول الطعام والصلصات الحارة، فهل يتسبب الفلفل الحار بأذى حقيقي للجسم؟.يقترح أحد خبراء التغذية من مستشفيات جامعة كليفلاند ميديكال سنتر في أوهايو أنه في حين أنه قد يحرق الفلفل الحار اللسان ويؤدي إلى بعض الضيق […]

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