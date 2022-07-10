الشرطة اليابانية تعترف بوجود “خلل” في إجراءات حماية شينزو آبي

2022/07/10 | 08:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترفت الشرطة اليابانية بوجود مشاكل في أمن رئيس الوزراء السابق المقتول شينزو آبي.وقال قائد شرطة محافظة نارا حيث قتل آبي بالرصاص يوم الجمعة إنه لا يمكن إنكار وجود ثغرات أمنية بالنظر إلى أن الزعيم السابق قتل بسلاح ناري بوجود عناصر حمايته.وقال رئيس شرطة المحافظة تومواكي أونيزوكا في مؤتمر صحفي: “إنني آخذ […]

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