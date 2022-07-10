روسيا تواجه عزلة ديبلوماسية دولية.. وقواتها منهكة في الميدان

2022/07/10 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني القوات الروسية في شرق أوكرانيا من الإنهاك في ظل خسائر متصاعدة في "الجنود والعتاد"، بينما تتحرك الولايات المتحدة بخطوات متزايدة لـ"تحجيم" روسيا دبلوماسيا.

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