2022/07/10 | 08:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعرف أولئك المصابون بـ IBS أوالقولون العصبي أن التوتر غالبا ما يكون سببا لأعراضهم، مما يجعل من الصعب التنقل في IBS والقلق معا كظروف تفاعلية.يؤدي القلق إلى زيادة أعراض القولون العصبي، حيث تستجيب أحشائنا لهرمونات التوتر التي نطلقها، مثل الكورتيزول والأدرينالين.يمكن أن تؤدي الإصابة بأعراض القولون العصبي التي لا يمكن السيطرة […]

ظهرت المقالة ما هو الرابط بين القولون العصبي والقلق؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هو الرابط بين القولون العصبي والقلق؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هو الرابط بين القولون العصبي والقلق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).