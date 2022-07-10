2022/07/10 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعجدد البرازيلي فينيسوس جونيور، نجم ريال مدريد، عقده مع النادي الملكي لمدة 5 سنوات مقبلة.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقع فينيسيوس جونيور على عقده الجديد مع ريال مدريد".وأضاف: "توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي في الشهر الماضي، لكن انتهى الأمر الآن، ويمتد العقد الجديد لفينيسيوس حتى عام 2027، كما أراد الرئيس فلورنتينو بيريز".واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "سيختار النادي الملكي أفضل لحظة للإعلان عن التجديد، لكن تم توقيع العقود بالفعل".وقالت تقارير إسبانية إن إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فينيسيوس يجدد عقده مع ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فينيسيوس يجدد عقده مع ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).