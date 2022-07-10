بالصور.. المؤمنون يقيمون صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء

2022/07/10 | 08:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقام الالاف من المؤمنين، صباح اليوم الاحد، صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء.

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المؤمنون يقيمون صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء أولاً على ايرث نيوز.

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