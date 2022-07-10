هل تخاف من المرتفعات؟ استمتع بمناظر الطبيعة الخلابة فوق سماء أمريكا في أحد مهرجانات مناطيد الهواء الساخن

2022/07/10 | 08:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تريد أن ترى المناظر الطبيعية الخلابة التي يمكن العثور عليها في ولاية كولورادو الأمريكية؟ من القنوات المائية والجبال الى السهول الكبرى، يمكنك الاستمتاع بهذه المناظر من فوق السماء في "Hot air balloon rod" السنوي.ويتجمع مئات الأشخاص كل عام لركوب مناطيد الهواء الساخن والاحتفال بالطبيعة

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