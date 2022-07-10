وسائل إعلام روسية

2022/07/10 | 09:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل هذه التقارير الإعلامية الروسية "أخطأت في اقتباس مقال التلغراف وحرفتها بطريقة تناسب دعاية الكرملين المناهضة لأوكرانيا، وبالتالي تضلل القراء الروس" وفقا لبوليغراف.

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