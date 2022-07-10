كيف استفاد الاردن من التطبيع مع اسرائيل!

2022/07/10 | 09:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: منذ وقّع الأردن اتفاقية وادي عربة 1994، صار لـ إسرائيل سفارة في وسط عمان،...

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