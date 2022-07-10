خطيب صلاة العيد يؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب ويحذر من انحرافهم

2022/07/10 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد خطيب صلاة العيد في مدينة كربلاء، الشيخ حبيب الكاظمي٫ اليوم الاحد، على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب، في ما حذر من انحرافهم.وقال الشيخ الكاظمي خلال خطبة العيد، بين الحرمين الشريفين، وتابعته وكالة ايرث نيوز، إن “الشباب الان في فم التنين، حيث اصبحنا نرى البعض منهم في هيئة لا تليق، بل اصبح بعض […]

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