الحكيم: لابد من الإسراع في تشكيل حكومة خدمية متوازنة وطنياً

2022/07/10 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الاحد، على الإسراع في تشكيل “حكومة خدمية متوازنة وطنيا”.وقال الحكيم في خطبة عيد الأضحى المبارك التي أقيمت بمكتبه في بغداد، انه “لابد من الإسراع في تشكيل حكومة خدمية متوازنة وطنيا، بما ينسجم مع حجم التحديات الكبيرة التي تحيط بالعراق من جوانب عدة أبرزها […]

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