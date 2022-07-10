مصوّر يوثق كيف تضيء مليارات اليراعات المتلألئة غابة في الهند

2022/07/10 | 09:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسنّى لصانع الأفلام الهندي، سريرام مورالي، مشاهدة عرضًا ساحرًا وسط الظلام داخل محمية في الهند.وتُظهر صوره محمية "أنامالاي" للنمور مغطّاة ببريقٍ آسر يوحي بأنها مزيّنة بآلاف المصابيح المشعّة.

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