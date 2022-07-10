"أشهر سجين سياسي في مصر".. من هو علاء عبد الفتاح؟

2022/07/10 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناشط السياسي والمدون المصري البارز، علاء عبد الفتاح، الذي دخل، الأحد، يومه المئة في إضرابه عن الطعام، هو أشهر المعتقلين السياسيين في مصر، وقد سُجن في ظل حكم أربع حكومات على مدار العقدين الماضيين.

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