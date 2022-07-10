عن طريق البر.. صادرات إيران إلى العراق تبلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر

2022/07/10 | 09:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن المشرف العام لجمارك محافظة كرمانشاه غرب ايران بختيار رحماني بور، أن صادرات بلاده من البضائع إلى العراق بلغت أكثر من مليار و490 مليون دولار أميركي عبر المنافذ الحدودية البرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف "رحماني بور"، أن حصة المنافذ الحدودية في المحافظة من تلك الصادرات بلغت أكثر من 600 مليون دولار أميركي.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية زادت قيمة الصادرات الإيرانية إلى العراق 43 بالمئة، و ارتفعت بنسبة 37 بالمئة من حيث الوزن مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا للمسؤول الجمركي الإيراني.

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