وجهًا لوجه..هكذا يلتقط ثنائي أجمل الصور لأسماك القرش وغيرها من الحيوانات المفترسة

2022/07/10 | 10:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمجرد مشاهدتك لصور الثنائي، كريس شميليفسكي وأدريانا ليجويك-تشمييليوسكا، عبر موقع إنستغرام، ستشعر بالانبهار فعلًا.وإذا لم تسنح لك فرصة مشاهدة سمكة قرش عن قرب، فيقدم هذا الثنائي مجموعة من الصور لمختلف الحيوانات الرائعة، ولكن من زاوية قريبة!

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