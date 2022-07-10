الأنشودة المهدوية وبيئة حزب الله وأطفالها 

2022/07/10 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم أكن أنوي أن أكتب عن أنشودة "إمام زماني، سلام يا مهدي"، التي أثارت حفيظة الرأي العام اللبناني.كان لدي مشروع كتابة آخر.كما وسبق لي أن علّقت في مناسبات عدة على معنى "غسل أدمغة التلاميذ" في مدارس المهدي وغيرها.لكن لفتني تعليق الصحافي في جريدة الأخبار، حسن علّيق، الذي تم تداوله على الواتس أب، وسوف أعلّق عليه بما أوحت لي به قراءته من دلالات حول، وضع بيئة الحزب ووظيفة الأنشودة، وبالتالي وظيفة تدين المقاومة الإسلامية ومن خلفها إيران.

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