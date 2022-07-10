الحكيم: انسحاب الصدريين لا يعني خروجهم من المشهد السياسي

2022/07/10 | 10:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: رأى زعيم تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، الاحد 07/10/2022، أنه ليس من الصحيح مشاركة...

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