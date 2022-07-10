2022/07/10 | 10:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة جديدة عن أن الأدوية المستخدمة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد تظهر بالفعل نتائج واعدة في علاج مرض الزهايمر.وأجرى الباحثون مراجعة منهجية بحثت في كيفية عمل الأدوية النورادرينالية المستخدمة بشكل شائع في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، بإدارة أعراض مرض ألزهايمر.ووجدت المراجعة أن تناول هذه الأدوية أدى إلى تحسين […]

ظهرت المقالة علاج الزهايمر..



دراسة تكشف معلومات جديدة أولاً على ايرث نيوز.

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