مذكرات ما قبل الرحيل ج4 - عباس علي العلي

2022/07/10 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي جلجامش أيها الملك الجبار الشجاع أسمع قول كهنة المعبد..



لا تذهب بعيدا في الحزن فقد مات كثيرا من الآلهة ومسخ الكثيرون...حتى ديموزي الذي ما زال يتلقى اللعنات لم تنفع شجاعته ولا جبروته فقد غيب الغضب وجهه الجميل..



عليك أن تبتسم في كل الأوقات فأنكيدوا أكله غضب الإلهة لأنها لم ترغب أن تراك صريعا...



الإلهة والدتك هي من قدمت القربان لأنها تحبك.إذا ما ذنب أنكيدو صديقي الجميل أن يذبح قربانا لذنب لم يرتكب ......





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