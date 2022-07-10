كاتب لبناني: واشنطن تحاول تركيع بيروت عبر حصارها المتعمد

2022/07/10 | 10:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم الكاتب والصحافي اللبناني ابراهيم حيدر ، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاصرة لبنان اقتصاديا من اجل استمالته، مبينا أن لبنان محاصر إقتصاديا من أمريكا وممنوع أن يتنفس فيها اي احد.وقال حيدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “أمريكا تحاصر لبنان اقتصاديا هو من يمنع عودة النازحين السوريين والأمريكي هو الذي يمنع […]

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