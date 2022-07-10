2022/07/10 | 10:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الاحد، عدم وجود تأخير في...

ظهرت المقالة الخزعلي: عمق الخلاف الموجود بين القوى الكردية هو اعمق من الخلاف الموجود بين القوى الشيعية أولاً على المسلة.

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