2022/07/10 | 10:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:قال الرئيس الامريكي جو بايدن، الاحد 07/10/2022 ان العراق يمر في جمود سياسي.ونشرت صحيفة...

ظهرت المقالة بايدن يكتب: الوضع غير مستقر في العراق و سوريا وليبيا ولبنان أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يكتب: الوضع غير مستقر في العراق و سوريا وليبيا ولبنان) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يكتب: الوضع غير مستقر في العراق و سوريا وليبيا ولبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).