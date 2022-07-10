مقبرة وادي السلام تشهد كثافة كبيرة نتيجة التوافد من جميع المحافظات (فيديو)

2022/07/10 | 10:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

شهدت مقبرة وادي السلام، في النجف الاشرف، اليوم الاحد، زحاما شديدا نتيجة اقبال العوائل على زيارة موتاهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "المقبرة شهدت توافدا كبيرا نحوها من جميع محافظات العراق حيث غصت البوابات بعجلات المواطنين".

وتعتبر زيارة المقابر في عيد الاضحى المبارك، من الطقوس الدينية التي يحرص الناس على تاديتها كل عام، حيث تشهد المناطق المقدسة في كربلاء والنجف توافدا كبيرا للناس من جميع المحافظات.

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