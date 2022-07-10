خبيرة: من الصعب الآن تمييز فيروس كورونا عن الأمراض الفيروسية التنفسية الأخرى

2022/07/10 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت نائبة مدير العمل السريري والتحليلي بمعهد علم الأوبئة الروسي، ناتاليا بشينيتشنايا، أن من الصعب الآن تمييز فيروس كورونا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الأخرى.وقالت في حديثها لوكالة “نوفوستي”: “إن فيروس كورونا من الصعب تمييزه حاليا تقريبا عن الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة الأخرى من حيث أعراضه ومسار المرض.وبغض النظر عن ذلك لا […]

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