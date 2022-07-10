"ديتوكس رقمي" خلال أشهر الصيف.. إليك كيف يمكنك تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه طفلك أمام الشاشات الرقمية

2022/07/10 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزامن بداية أشهر الصيف مع زيادة مقدار الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات الرقمية، لكن الخبراء يقولون إن هناك طرقًا للقيام بـ"ديتوكس رقمي".إليك كيفية تقليل الوقت الذي يقضيه أطفالك في التحديق إلى الشاشات الرقمية، سواء كان ذلك التلفزيون أو ألعاب الفيديو أو الهاتف

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