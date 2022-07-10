روسيا تواصل القصف دون

2022/07/10 | 10:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت روسيا قصف عدة مناطق في أوكرانيا، بينما يؤكد وزير الدفاع الأوكراني حاجة بلاده إلى "نظام دفاع جوي وصواريخ خاص بها" لمواجهة الغزو الروسي.

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