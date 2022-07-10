الحراك الشعبي يدعو الفتح لتفعيل مبادرة الحزام وطريق الحرير

2022/07/10 | 10:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..طالب الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق ، الأحد، تحالف الفتح بتفعيل اتفاقية طريق الحرير وإنجاز ميناء الفاو من خلال الضغط على الحكومة سياسيا وبرلمانيا .وقال عضو الهيئة التنسيقية المركزية للحراك الشعبي حسين علي الكرعاوي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “الاتفاقية عطلت لأسباب سياسية داخلية وخارجية”.وأضاف أنه” ايمانا منا […]

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