وزير الكهرباء يرهن تعيين قرّاء المقاييس بإقرار الموازنة

2022/07/10 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الكهرباء عادل كريم، الأحد، أن تعيين قرَّاء المقاييس على ملاك الوزارة مرهون باقرار موازنة العام 2022.

وقال كريم، إن "الكتاب الخاص بقرَّاء المقاييس في وزارة المالية بانتظار اقرار الموازنة وحال اقرارها سيتم تعيينهم".

وأضاف كريم في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الوزارة أكملت جميع الاجراءات وارسلت اسماؤهم الى المالية، إلا إن الأمر متوقف على قيام البرلمان بتمرير موازنة العام الحالي".

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