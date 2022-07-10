البنك المركزي: لا يوجد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحالي

2022/07/10 | 10:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد البنك المركزي، الأحد، أنه لا يوجد أي مبرر يدعو الى تغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، فيما بيّن أن الظرف الاقتصادي يعد المعيار الأساسي في تغيير سعر الصرف.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "سعر الصرف في الوقت الحاضر - باعتقادنا كسلطة نقدية – لا يوجد مبرر لتغييره".

وأوضح، أن "تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف"، مضيفاً أنه "خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل".

وأشار إلى أن "الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولاتوجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3-5 سنوات والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها".

وأكد، أن "سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصراً، وعندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تغيير سعر الصرف، ولكن حالياً لايوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله"، موضحاً، أن "السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام وليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لانه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد".

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