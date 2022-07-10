2022/07/10 | 10:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلنت السلطات السعودية عن ضبط 154 كيلوغراما من مخدر الحشيش في محافظة سراة عبيدة شرق منطقة عسير في جنوب المملكة.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 154 كيلوغراما من مخدر الحشيش في محافظة سعودية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 154 كيلوغراما من مخدر الحشيش في محافظة سعودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 154 كيلوغراما من مخدر الحشيش في محافظة سعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).