2022/07/10 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة يريد نادي باريس سان جيرمان التخلص من 11 لاعبًا في نافذة الانتقالات الصيفية، إذ يرغب النادي الباريسي في بيع اللاعبين الزائدين على قائمة الفريق.وقام باريس سان جيرمان بإقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترقب حذر لنافذة الانتقالات الصيفية .



سان جيرمان يريد التخلص من 11 لاعباً المركز الخبري الوطني.

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